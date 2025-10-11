«Сдержать слёзы было сложно». Вашеро — о выходе в финал «Мастерса» в Шанхае

204-й номер рейтинга представитель Монако Валантен Вашеро поделился эмоциями после выхода в финал «Мастерса» в Шанхае. В 1/2 финала турнира он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:3, 6:4.

– Можешь описать свои эмоции от этого невероятного дня?

– Честно говоря, эмоций очень много. Мне понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя, но когда я зашёл в раздевалку, открыл шкафчик и включил телефон, сдержать слёзы было сложно. Столько сообщений — от всех в Монако, от друзей, семьи, просто ото всех. Сейчас у меня, наверное, сотня слов в голове, но это всё невероятно. Остался ещё один матч — завтра, – сказал Вашеро в микст-зоне турнира в Шанхае.

В финале турнира Валантен Вашеро сыграет с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и французом Артуром Риндеркнешем.