Теннис

Арина Соболенко — Джессика Пегула, результат матча 11 октября 2025, счёт 1:2, 1/2 финала WTA-1000 в Ухане

Пегула в трёх сетах вырвала победу у Соболенко в полуфинале «тысячника» в Ухане
Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал турнира WTA-1000 в Ухане, обыграв в матче 1/2 финала белоруску Арину Соболенко, занимающую первую строчку рейтинга, со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Ухань. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 13:50 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 2
2 		6 7 7
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За время встречи Пегула выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Соболенко сделала десять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов.

За победу на турнире Пегула поборется с соотечественницей Кори Гауфф.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей турнира является Соболенко.

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
Новости. Теннис
