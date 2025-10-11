Пегула в трёх сетах вырвала победу у Соболенко в полуфинале «тысячника» в Ухане
Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал турнира WTA-1000 в Ухане, обыграв в матче 1/2 финала белоруску Арину Соболенко, занимающую первую строчку рейтинга, со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).
Ухань. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 13:50 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 2
|
|6
|7 7
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За время встречи Пегула выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Соболенко сделала десять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов.
За победу на турнире Пегула поборется с соотечественницей Кори Гауфф.
Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей турнира является Соболенко.
