Пегула в трёх сетах вырвала победу у Соболенко в полуфинале «тысячника» в Ухане

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал турнира WTA-1000 в Ухане, обыграв в матче 1/2 финала белоруску Арину Соболенко, занимающую первую строчку рейтинга, со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За время встречи Пегула выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Соболенко сделала десять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов.

За победу на турнире Пегула поборется с соотечественницей Кори Гауфф.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей турнира является Соболенко.