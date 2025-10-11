Кукушкин объяснил, почему не получил уайлд-кард в основную сетку турнира в Алма-Ате

295-я ракетка мира казахстанский теннисист Михаил Кукушкин прокомментировал, что начал турнир Almaty Open с квалификации, а не получил уайлд-кард в основную сетку.

На старте квалификации он обыграл японца Таро Дэниэла со счётом 7:6, 6:1.

— Домашние турниры проходят нечасто. Просили ли вы уайлд-кард в основную сетку? И как отнеслись к тому, что пришлось начинать с квалификации?

— В этот раз не просил. Если честно, в предыдущие годы, конечно, просил. А в этот решил, что, наверное, нет. Потому что знаю, у нас очень много ребят, которые намного моложе меня, которые перспективные, заслуживают того, чтобы получить уайлд-кард как в основную сетку, так и в квалификацию. Так что в этом году не просил. Даже по рейтингу видел, что не попадаю, поэтому, если честно, не планировал сюда приехать, понимал, что просто не попаду на турнир. И, конечно же, большое спасибо Федерации тенниса Казахстана, которые сами проявили инициативу, предложили мне уайлд-кард в квалификацию. Понимаю, в основную сетку у нас есть ребята молодые, которые заслуживают того, чтобы играть там. Им нужно помочь с этим, набраться опыта. Рад, что федерация мне предоставила уайлд-кард в квалификацию.

Если квалифицировался в основу, сыграл два лишних матча. Возможно, это скажется к концу турниру – ты, допустим, подустал. С другой стороны, иногда бывает такой момент, что плохо приспособился к турниру, но разыгрался, почувствовал уверенность, вышел в основную сетку и, наоборот, это придало вот такой дополнительный толчок, дополнительную энергию, дополнительное время. Поэтому никогда не знаешь, где лучше начинать, — передаёт слова Кукушкина корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.