Вашеро — о полуфинале Шанхая: горжусь тем, как справился с матчем ментально

204-й номер рейтинга представитель Монако Валантен Вашеро прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (6:4, 6:3).

– Ты говорил, что просто сыграть против Джоковича — уже нереально. А теперь ты его обыграл. Что чувствуешь?

– Не успел сыграть против Федерера и Надаля — был слишком низко в рейтинге, а они закончили карьеру до того, как я добрался до крупных турниров. Поэтому сыграть с Джоковичем хотя бы один раз — уже невероятно. Быть на другой стороне корта против него — просто сюрреализм. Сам удивился, как сумел справиться с нервами. Он сразу сделал брейк — именно так, как я и ожидал, что он будет играть. Был рад, что смог отыграться почти сразу — с этого, думаю, и начался настоящий матч. Потом это стало настоящей битвой. Мы знаем, ему 38 лет, это тяжело, даже для его уровня. То, что он делает в этом возрасте, уже само по себе феноменально.

Мне нужно было держать концентрацию. Было так много мыслей в голове — даже после первого сета. Каждый раз, когда мысли начинали расползаться, заставлял себя сосредоточиться только на следующей подаче или приёме.

Очень горжусь тем, как справился с этим матчем ментально, не зацикливаясь на том, что напротив стоял Новак Джокович, – сказал Вашеро в микст-зоне турнира в Шанхае.