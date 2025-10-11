Пегула прервала 20-матчевую победную серию Соболенко на турнире WTA-1000 в Ухане
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере проиграла матч на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай).
Её 20-матчевая победная серия прервалась в полуфинале. Поражение Соболенко нанесла шестая ракетка мира американка Джессика Пегула (6:2, 4:6, 6:7).
Ухань. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 13:50 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 2
|
|6
|7 7
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
В Ухане Арина Соболенко выиграла три подряд титула — в 2018, 2019 и 2024 годах. С 2020 по 2023 год турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, в финале «тысячника» в Ухане встрется две американские теннисистки — Джессика Пегула и Кори Гауфф.
