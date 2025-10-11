Скидки
Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш, результат матча 11 октября 2025, счёт 1:2, полуфинал Мастерс Шанхай

Даниил Медведев проиграл Артуру Риндеркнешу в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В полуфинале он потерпел поражение от француза Артура Риндеркнеша (54-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Медведев выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету Риндеркнеша 12 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале шанхайского «Мастерса» Риндеркнеш сыграет со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро, который представляет Монако.

