Определились финалистки турнира WTA-1000 в Ухане

11 октября в Ухане (Китай) прошёл шестой игровой день турнира категории WTA-1000. Завершились матчи полуфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые вышли в финал соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Ухане (Китай). Финал:

В полуфинале турнира Гауфф была сильнее итальянки Жасмин Паолини со счётом 6:4, 6:3, а Пегула обыграла белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:4, 7:6 (7:2)).

«Тысячник» в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей турнира является Соболенко, которая в финале соревнования прошлого года обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

