Двоюродные братья Вашеро и Риндеркнеш разыграют титул на «Мастерсе» в Шанхае

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP Валантен Вашеро сыграют друг против друга в финале на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Они являются двоюродными братьями. Для обоих финал станет первым в карьере на турнирах серии «Мастерс».

12 октября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
26-летний Вашеро попал в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу турнира он обыграл казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.

30-летний Риндеркнеш на пути к финалу одержал победы над немцем Александром Зверевым, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и россиянином Даниилом Медведевым.

