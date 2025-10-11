Даниил Медведев высказывал недовольство судье после поражения от Риндеркнеша в Шанхае
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев спорил с судьёй на вышке после окончания матча полуфинала на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Медведев пожал руку арбитру Мохамеду Лайани, а затем начал высказывать ему недовольство по поводу его работы на матче.
Медведев потерпел поражение в полуфинале от француза Артура Риндеркнеша со счётом 6:4, 2:6, 4:6.
Фото: Кадр из трансляции
Слова Медведева практически не попали в трансляцию, камеры были сфокусированы на празднованиях Риндеркнеша. Можно было услышать несколько реплик россиянина: «Почему? Объяснись».
В финале шанхайского «Мастерса» Риндеркнеш сыграет со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро, который представляет Монако.
