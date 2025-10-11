Пегула: не могу поверить, что смогла вернуться в игру и победить в матче с Соболенко

Шестая ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в полуфинале турнира WTA-1000 в Ухане (2:6, 6:4, 7:6 (7:2)).
«Это было безумие. Не могу поверить, что смогла вернуться в игру и победить в этом матче. Я, очевидно, очень нервничала, когда пыталась подать на матч: потеряла тайминг, ритм, начала слишком рисковать. Но быстро собралась на тай-брейке. Действительно горжусь собой. За последние недели сыграла так много матчей, столько трёхсетовых поединков, но сейчас чувствую, что стала очень стойкой и стараюсь использовать это по максимуму.
Мне повезло, что вообще смогла вернуться с 2:5. Я ведь уже подавала на матч, если честно, за последние недели у меня было столько матчболов, которые ускользали. Проигрывала матчболы, спасала матчболы, так что, по сути, ничего нового. Так всё проходило почти в каждом матче. Думаю, просто привыкла к этому. Стараюсь оставаться максимально в моменте, играть каждый следующий розыгрыш, двигаться дальше, думать о своей стратегии, о том, на чём мне нужно сосредоточиться», – сказала Пегула в интервью на корте после матча.
