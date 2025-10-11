Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула: не могу поверить, что смогла вернуться в игру и победить в матче с Соболенко

Пегула: не могу поверить, что смогла вернуться в игру и победить в матче с Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в полуфинале турнира WTA-1000 в Ухане (2:6, 6:4, 7:6 (7:2)).

Ухань. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 13:50 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 2
2 		6 7 7
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Это было безумие. Не могу поверить, что смогла вернуться в игру и победить в этом матче. Я, очевидно, очень нервничала, когда пыталась подать на матч: потеряла тайминг, ритм, начала слишком рисковать. Но быстро собралась на тай-брейке. Действительно горжусь собой. За последние недели сыграла так много матчей, столько трёхсетовых поединков, но сейчас чувствую, что стала очень стойкой и стараюсь использовать это по максимуму.

Мне повезло, что вообще смогла вернуться с 2:5. Я ведь уже подавала на матч, если честно, за последние недели у меня было столько матчболов, которые ускользали. Проигрывала матчболы, спасала матчболы, так что, по сути, ничего нового. Так всё проходило почти в каждом матче. Думаю, просто привыкла к этому. Стараюсь оставаться максимально в моменте, играть каждый следующий розыгрыш, двигаться дальше, думать о своей стратегии, о том, на чём мне нужно сосредоточиться», – сказала Пегула в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
Джессика Пегула повторила достижение Серены Уильямс и Навратиловой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android