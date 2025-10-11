Пегула поделилась ожиданиями от предстоящего финала турнира в Ухане с Гауфф

Шестая ракетка мира американка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча турнира WTA-1000 в Ухане с соотечественницей Кори Гауфф.

— В финале будет американское дерби. Что думаешь об этом?

— Да, это будет здорово — сыграть с Кори в финале здесь. Уверена, она захочет выиграть после поражения в финале в прошлом году, если не ошибаюсь (на прошлогоднем турнире Гауфф проиграла в 1/2 финала Арине Соболенко. – Прим. «Чемпионата»). Мы отлично знаем друг друга, никаких секретов — каждая знает, что будет пытаться делать и каков её план на игру. Всё решит, как кто сможет лучше реализовать свой план.

Играть здесь — всегда честь, особенно в финале. Думаю, это, возможно, даже наш первый финал друг с другом и это круто — отличный способ завершить азиатское турне и перейти к итоговому турниру WTA, – сказала Пегула в интервью на корте.