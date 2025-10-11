Пегула поделилась ожиданиями от предстоящего финала турнира в Ухане с Гауфф

Шестая ракетка мира американка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча турнира WTA-1000 в Ухане с соотечественницей Кори Гауфф.
|1
|2
|3
|
|
— В финале будет американское дерби. Что думаешь об этом?
— Да, это будет здорово — сыграть с Кори в финале здесь. Уверена, она захочет выиграть после поражения в финале в прошлом году, если не ошибаюсь (на прошлогоднем турнире Гауфф проиграла в 1/2 финала Арине Соболенко. – Прим. «Чемпионата»). Мы отлично знаем друг друга, никаких секретов — каждая знает, что будет пытаться делать и каков её план на игру. Всё решит, как кто сможет лучше реализовать свой план.
Играть здесь — всегда честь, особенно в финале. Думаю, это, возможно, даже наш первый финал друг с другом и это круто — отличный способ завершить азиатское турне и перейти к итоговому турниру WTA, – сказала Пегула в интервью на корте.
- 11 октября 2025
-
18:01
-
17:59
-
17:48
-
17:47
-
17:40
-
17:15
-
17:12
-
17:00
-
16:47
-
16:39
-
16:37
-
16:25
-
16:17
-
16:12
-
16:06
-
16:05
-
15:49
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:17
-
15:00
-
14:56
-
14:35
-
14:31
-
14:24
-
14:06
-
13:54
-
13:53
-
13:38
-
13:34
-
13:27
-
12:53
-
12:26
-
12:20