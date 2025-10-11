«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей на 11 октября

Сегодня, 11 октября, в Шанхае продолжился турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 11-го игрового дня.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), 1/2 финала. Результаты встреч на 11 октября:

Новак Джокович (Сербия) — Валантен Вашеро (Монако) — 3:6, 4:6.

Даниил Медведев (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 2:6, 4:6.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который завершил своё выступление на турнире этого года в третьем круге, снявшись с матча с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.