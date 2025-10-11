Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей на 11 октября

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей на 11 октября
Комментарии

Сегодня, 11 октября, в Шанхае продолжился турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 11-го игрового дня.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), 1/2 финала. Результаты встреч на 11 октября:

  • Новак Джокович (Сербия) — Валантен Вашеро (Монако) — 3:6, 4:6.
  • Даниил Медведев (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 2:6, 4:6.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который завершил своё выступление на турнире этого года в третьем круге, снявшись с матча с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Медведев и Джокович без финала Шанхая. За титул сразятся двоюродные братья из разных стран
Медведев и Джокович без финала Шанхая. За титул сразятся двоюродные братья из разных стран
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android