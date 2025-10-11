«Были обстоятельства выше его сил». Смолов — о поражении Джоковича от Вашеро
Российский футболист Фёдор Смолов отреагировал на поражение 24-кратного победителя турниров «Большого шлема», пятой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от монегаска Валантена Вашеро (3:6, 4:6).
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
«К сожалению, Джокович уступил, но были обстоятельства выше его сил, испытывал дискомфорт», — сказал Смолов на своей странице в социальных сетях.
Вашеро пробился в основную сетку турнира в Шанхае через квалификацию. В финале его соперником станет 54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш. Они являются двоюродными братьями. Для обоих финал станет первым в карьере на турнирах серии «Мастерс».
