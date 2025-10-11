Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Были обстоятельства выше его сил». Смолов — о поражении Джоковича от Вашеро

«Были обстоятельства выше его сил». Смолов — о поражении Джоковича от Вашеро
Комментарии

Российский футболист Фёдор Смолов отреагировал на поражение 24-кратного победителя турниров «Большого шлема», пятой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от монегаска Валантена Вашеро (3:6, 4:6).

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«К сожалению, Джокович уступил, но были обстоятельства выше его сил, испытывал дискомфорт», — сказал Смолов на своей странице в социальных сетях.

Вашеро пробился в основную сетку турнира в Шанхае через квалификацию. В финале его соперником станет 54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш. Они являются двоюродными братьями. Для обоих финал станет первым в карьере на турнирах серии «Мастерс».

Материалы по теме
Медведев и Джокович без финала Шанхая. За титул сразятся двоюродные братья из разных стран
Медведев и Джокович без финала Шанхая. За титул сразятся двоюродные братья из разных стран
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android