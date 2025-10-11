Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: результаты матчей на 11 октября

Сегодня, 11 октября, на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Ухане (Китай). Полуфиналы. Результаты на 11 октября:

Кори Гауфф (США, 3) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 6:3, 6:4.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 6) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Призовой фонд турнира в Ухане составляет $ 3 654 963. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая не выступала в Ухане в 2025 году.