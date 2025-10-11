Даниил Медведев прокомментировал поражение от Риндеркнеша в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в полуфинале на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

— Первый сет под полным контролем, что случилось во втором, что пошло не так?

— Он заиграл явно немного лучше. Я заиграл чуть-чуть хуже, устал физически. Это было в каждом матче. Жарко, поэтому чуть-чуть, может быть, сила ударов стала слабее. И это позволило ему больше диктовать игру. Но всё равно были возможности. Он на них хорошо подавал. Обидно, но уже ничего не изменить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.