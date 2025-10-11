Скидки
Даниил Медведев прокомментировал поражение от Риндеркнеша в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в полуфинале на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

— Первый сет под полным контролем, что случилось во втором, что пошло не так?
— Он заиграл явно немного лучше. Я заиграл чуть-чуть хуже, устал физически. Это было в каждом матче. Жарко, поэтому чуть-чуть, может быть, сила ударов стала слабее. И это позволило ему больше диктовать игру. Но всё равно были возможности. Он на них хорошо подавал. Обидно, но уже ничего не изменить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

