«Риндеркнеш всё правильно делал». Турсунов назвал причины поражения Медведева в Шанхае

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о поражении чемпиона US Open — 2021, 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В поединке за выход в финал он проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.
«У Дани пошли эмоции от того, что он не совсем понимал, как действовать. На мой взгляд, Риндеркнеш правильно сделал, что начал подавать много уходящих, выходить к сетке, таскать Даню по корту. Естественно, ноги начали сдавать, учитывая возраст Дани и его кондиции. Сегодня Риндеркнеш всё правильно делал», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.
В финале шанхайского «Мастерса» Риндеркнеш сыграет со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро, который представляет Монако.
