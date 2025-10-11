Скидки
Теннис

«Риндеркнеш всё правильно делал». Турсунов назвал причины поражения Медведева в Шанхае

Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о поражении чемпиона US Open — 2021, 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В поединке за выход в финал он проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

«У Дани пошли эмоции от того, что он не совсем понимал, как действовать. На мой взгляд, Риндеркнеш правильно сделал, что начал подавать много уходящих, выходить к сетке, таскать Даню по корту. Естественно, ноги начали сдавать, учитывая возраст Дани и его кондиции. Сегодня Риндеркнеш всё правильно делал», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

В финале шанхайского «Мастерса» Риндеркнеш сыграет со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро, который представляет Монако.

