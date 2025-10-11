Скидки
Определились финалисты «Мастерса» в Шанхае в парном разряде

Сегодня, 11 октября, завершились полуфинальные матчи на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Парный разряд. Финалисты:

В полуфинале соревнований Горанссон и Михельсен обыграли Марсело Аревало и Мате Павича с результатом 7:6 (7:2), 2:6, 1:0 (10:7). Кравиц и Пюц оказались сильнее Гидо Андреосси и Мануэля Гинара (6:3, 7:6 (10:8).

Турнир в Шанхае в парном разряде проходит с 3 по 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Весли Колхоф и Никола Мектич.

