Определились финалистки турнира WTA-1000 в Ухане в парном разряде

Сегодня, 11 октября, завершились полуфинальные матчи на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Ухане (Китай). Парный разряд. Финал:

Анна Данилина/Александра Крунич - Сторм Хантер/Катержина Синякова.

В полуфинале Данилина и Крунич обыграли пару Лауры Зигемунд и Фанни Штолляр со счётом 6:1, 4:6, 1:0 (11:9). Хантер и Синякова на этой же стадии оказались сильнее Терезы Михаликовой и Оливии Николлс (6:3, 6:0).

Турнир в Ухане в парном разряде проходит с 6 по 12 октября. Действующими чемпионками соревнований являются Анна Данилина и Ирина Хромачёва.