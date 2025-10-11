«Постараемся повеселиться, как в 12 лет». Риндеркнеш — о матче с братом в финале Шанхая
54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш поделился эмоциями после выхода в финал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В полуфинальном поединке он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 4:6, 6:2, 6:4. В матче за титул Артур сыграет со своим двоюродным братом.
Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Валантен Вашеро
В. Вашеро
«Ни один человек на Земле не мог этого предсказать… Завтра мы постараемся повеселиться, как в 12 лет, и победителей будет двое, проигравших не будет», — сказал Риндеркнеш после матча.
Соперником Риндеркнеша станет 204-й номер рейтинга ATP Валантен Вашеро. Они являются двоюродными братьями. Для обоих финал станет первым в карьере на турнирах серии «Мастерс».
