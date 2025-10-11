Вашеро — второй вне топ-200, кто одержал 3 победы над игроками из топ-20 на одном турнире

204-й номер рейтинга представитель Монако Валантен Вашеро стал вторым теннисистом в этом столетии, кто не входит в топ-200 мирового рейтинга и одержал три победы над игроками из топ-20 на одном турнире.

На «Мастерсе» в Шанхае (Китай) Вашеро обыграл Хольгера Руне (11-й в рейтинге), Новака Джоковича (5) и Александра Бублика (17).

Ранее таким достижением мог похвастаться представитель Нидерландов Тим ван Рейтховен. В 2022 году он занимал 205-ю строчку рейтинга ATP. На турнире в Хертогенбосхе он в финале обыграл Даниила Медведева, в полуфинале — Феликса Оже-Альяссима, а во втором круге — Тейлора Фрица.