«Всё было очень близко». Смолов — об игре Медведева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Российский футболист Фёдор Смолов отреагировал на поражение 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от француза Артура Риндеркнеша (6:4, 2:6, 4:6).
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
«Даня, к сожалению, уступил. Финал будет немного неожиданный. Всё было очень близко, очень большое количество брейк-пойнтов, но не удалось добиться победы. Мы за него переживали, болели, поддерживали. Но ничего, будет сильнее», — сказал Смолов в своём телеграм-канале.
Соперником Риндеркнеша в финале станет 204-й номер рейтинга ATP Валантен Вашеро. Они являются двоюродными братьями. Для обоих финал станет первым в карьере на турнирах серии «Мастерс».
