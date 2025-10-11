Скидки
«Всё было очень близко». Смолов — об игре Медведева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

«Всё было очень близко». Смолов — об игре Медведева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Российский футболист Фёдор Смолов отреагировал на поражение 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от француза Артура Риндеркнеша (6:4, 2:6, 4:6).

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

«Даня, к сожалению, уступил. Финал будет немного неожиданный. Всё было очень близко, очень большое количество брейк-пойнтов, но не удалось добиться победы. Мы за него переживали, болели, поддерживали. Но ничего, будет сильнее», — сказал Смолов в своём телеграм-канале.

Соперником Риндеркнеша в финале станет 204-й номер рейтинга ATP Валантен Вашеро. Они являются двоюродными братьями. Для обоих финал станет первым в карьере на турнирах серии «Мастерс».

Медведев и Джокович без финала Шанхая. За титул сразятся двоюродные братья из разных стран
Медведев и Джокович без финала Шанхая. За титул сразятся двоюродные братья из разных стран
