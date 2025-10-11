«Всё было очень близко». Смолов — об игре Медведева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

Российский футболист Фёдор Смолов отреагировал на поражение 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от француза Артура Риндеркнеша (6:4, 2:6, 4:6).

«Даня, к сожалению, уступил. Финал будет немного неожиданный. Всё было очень близко, очень большое количество брейк-пойнтов, но не удалось добиться победы. Мы за него переживали, болели, поддерживали. Но ничего, будет сильнее», — сказал Смолов в своём телеграм-канале.

Соперником Риндеркнеша в финале станет 204-й номер рейтинга ATP Валантен Вашеро. Они являются двоюродными братьями. Для обоих финал станет первым в карьере на турнирах серии «Мастерс».