Медведев объяснил низкий процент реализации брейк-пойнтов в матче с Риндеркнешем

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о низкой реализации брейк-пойнтов в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Шанхае. В поединке за выход в финал он проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

— 10 из 11 он брейк-пойнтов он отыграл. Можно ли это чем-то объяснить, кроме как невезением, или, может быть, вселенная хотела, чтобы случился братский финал?

— Был единственный гейм на 0:2 во втором сете, где я мог намного лучше сыграть. Это бывает. У меня было, наверное, пять возможностей в нём, а остальные пять он отподавал хорошо. Особенно в третьем сете. Все первые уже приходилось угадывать, а угадывал я плохо. Лучше надо было последний гейм сыграть, но ему там тоже повезло немного. И у сетки укоротил, и через нетбол матчбол заработал. Но он заслужил победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.