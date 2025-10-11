Фото: Вашеро обнял Риндеркнеша после его выхода в финал «Мастерса» в Шанхае

204-й номер рейтинга ATP, представитель Монако Валантен Вашеро обнял 54-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша после его выхода в финал «Мастерса» в Шанхае (Китай). Теннисисты являются двоюродными братьями, они сыграют в матче за титул.

Фото: Скриншот из трансляции

30-летний Риндеркнеш на пути к финалу одержал победы над немцем Александром Зверевым, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В полуфинале он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

26-летний Вашеро попал в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу турнира он обыграл казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.