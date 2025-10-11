Скидки
Даниил Медведев рассказал, как оценивает свою форму к концу сезона

Даниил Медведев рассказал, как оценивает свою форму к концу сезона
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что положительно оценивает свою форму к концу сезона.

«Пока только в плюс. Отлично играл здесь, в Шанхае. Хороших соперников победил. В Пекине тоже самое. Конечно, обидно, что мог сыграть намного лучше. Особенно, скажем так, из-за того, что опыта у меня в таких матчах больше, чем у Артура или Валантена. Но Артур отлично сыграл сегодня. В принципе с самого начала, даже в первом сете, который я выиграл, он всё равно до конца боролся. Бывает, надеюсь, что в следующий раз сделаю лучше», — сказал Медведев на YouTube-канале BB Tennis.

В полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) Медведев проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

