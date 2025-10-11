Медведев: запасным на Итоговый чемпионат точно не поеду, устал

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не планирует принимать участие на Итоговом чемпионате ATP — 2025.

«Если честно, нет. Если бы здесь [в Шанхае], выиграл, конечно, тогда бы мыслей было много, потому что вроде близко было бы [по очкам], а так – всё очень далеко. Единственное – запасным, мне кажется, точно не поеду, даже первым (смеётся). Устал, сезон тяжелый был. Попробую сыграть хорошо в Алма-Ате, Вене, Париже, что будет, то будет», — сказал Медведев на YouTube-канале BB Tennis.

Сегодня, 11 октября, Медведев потерпел поражение в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Шанхае. В поединке за выход в финал он проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.