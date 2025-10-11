Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: запасным на Итоговый чемпионат точно не поеду, устал

Медведев: запасным на Итоговый чемпионат точно не поеду, устал
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не планирует принимать участие на Итоговом чемпионате ATP — 2025.

«Если честно, нет. Если бы здесь [в Шанхае], выиграл, конечно, тогда бы мыслей было много, потому что вроде близко было бы [по очкам], а так – всё очень далеко. Единственное – запасным, мне кажется, точно не поеду, даже первым (смеётся). Устал, сезон тяжелый был. Попробую сыграть хорошо в Алма-Ате, Вене, Париже, что будет, то будет», — сказал Медведев на YouTube-канале BB Tennis.

Сегодня, 11 октября, Медведев потерпел поражение в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Шанхае. В поединке за выход в финал он проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Материалы по теме
«Такого финала не было никогда». Кузены поразили теннисный мир выносом Медведева и Новака
«Такого финала не было никогда». Кузены поразили теннисный мир выносом Медведева и Новака
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android