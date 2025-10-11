Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович впервые в карьере проиграл два матча подряд против игроков вне топ-200

Новак Джокович впервые в карьере проиграл два матча подряд против игроков вне топ-200
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл два матча подряд против игроков, которые не входят в топ-200 мирового рейтинга.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

В полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) Джокович уступил представителю Монако Валантену Вашеро со счётом 3:6, 4:6. Предыдущую встречу с игроком вне топ-200 серб провёл с американцем Райлли Опелкой (293) в этом году в Брисбене (Австралия). Новак проиграл со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Далее Новак Джокович выступит на «Мастерсе» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
«Были обстоятельства выше его сил». Смолов — о поражении Джоковича от Вашеро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android