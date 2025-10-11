Новак Джокович впервые в карьере проиграл два матча подряд против игроков вне топ-200
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл два матча подряд против игроков, которые не входят в топ-200 мирового рейтинга.
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
В полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) Джокович уступил представителю Монако Валантену Вашеро со счётом 3:6, 4:6. Предыдущую встречу с игроком вне топ-200 серб провёл с американцем Райлли Опелкой (293) в этом году в Брисбене (Австралия). Новак проиграл со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Далее Новак Джокович выступит на «Мастерсе» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
