Новак Джокович впервые в карьере проиграл два матча подряд против игроков вне топ-200

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл два матча подряд против игроков, которые не входят в топ-200 мирового рейтинга.

В полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) Джокович уступил представителю Монако Валантену Вашеро со счётом 3:6, 4:6. Предыдущую встречу с игроком вне топ-200 серб провёл с американцем Райлли Опелкой (293) в этом году в Брисбене (Австралия). Новак проиграл со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Далее Новак Джокович выступит на «Мастерсе» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.