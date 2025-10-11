Скидки
«Прямо всё болит». Медведев высказался о выступлении на «Мастерсе» в Шанхае

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём физическом состоянии после завершения выступления на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Очень тяжёлый турнир был физически. Тяжёлые погодные условия. Прямо всё болит. Ну ничего, будет пару дней на восстановление. А так, конечно, всё равно позитивный для меня турнир. Да, я знаю, что могу намного лучше. Но это уже намного лучше, чем было до этого, поэтому шаг за шагом буду стараться показывать ещё больше», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

В полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) Медведев проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

