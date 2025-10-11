«Голова уже не на месте была». Медведев — о претензиях к судье после поражения в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о претензиях к судье после поражения в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Россиянин уступил французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

«Я мог попросить VAR, но там было два отскока, не стал на этом зацикливаться, там была другая проблема, это не суть важно, уже эмоции после матча, физически очень устал, поэтому тяжело было, голова уже не на месте была», — сказал Медведев на YouTube-канале BB Tennis.

Далее Медведев планирует выступить на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 13 по 19 октября.