«Это немножко сумасшествие». Медведев — о том, что в финале Шанхая сыграют братья

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о финалистах турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче за титул сыграют братья — француз Артур Риндеркнеш и представитель Монако Валантен Вашеро.

— Есть ли ощущение иронии судьбы с этим финалом? Финалисты –двоюродные братья — это нереально.

— Ну, я не думаю, что это судьба, иначе бы на каждом турнире в теннисе что-то такое происходило. Просто они оба заслужили быть в финале, оба сыграли очень хорошие матчи против разных хороших соперников. И, конечно, да, то, что они двоюродные братья, это немножко, с одной стороны, сумасшествие, а с другой стороны – это два теннисиста, которые вышли в финал «Мастерса». Будь они там близнецы, будь они братья или будь они из разных стран, какая разница? Они бы и так были этому очень довольны, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».