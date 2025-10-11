Скидки
«Это немножко сумасшествие». Медведев — о том, что в финале Шанхая сыграют братья

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о финалистах турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче за титул сыграют братья — француз Артур Риндеркнеш и представитель Монако Валантен Вашеро.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
1 2 3
         
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

— Есть ли ощущение иронии судьбы с этим финалом? Финалисты –двоюродные братья — это нереально.
— Ну, я не думаю, что это судьба, иначе бы на каждом турнире в теннисе что-то такое происходило. Просто они оба заслужили быть в финале, оба сыграли очень хорошие матчи против разных хороших соперников. И, конечно, да, то, что они двоюродные братья, это немножко, с одной стороны, сумасшествие, а с другой стороны – это два теннисиста, которые вышли в финал «Мастерса». Будь они там близнецы, будь они братья или будь они из разных стран, какая разница? Они бы и так были этому очень довольны, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

