Мирра Андреева осталась седьмой в Чемпионской гонке WTA после поражения Паолини в Ухане

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева осталась на седьмом месте по итогам полуфинальных матчей на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Поражение итальянки Жасмин Паолини в полуфинале «тысячника» в Ухане от Кори Гауфф не позволило итальянке обогнать Мирру Андрееву в Чемпионской гонке WTA. За две недели до старта Итогового чемпионата россиянка сохраняет седьмую строчку. Напомним, на соревнования выйдут восемь лучших теннисисток по итогам года. В борьбу за место ещё может вмешаться представительница Казахстана Елена Рыбакина.

В финале турнира категории WTA-1000 в Ухане встретятся американки Кори Гауфф и Джессика Пегула. обе теннисистки уже квалифицировались на Итоговый турнир — 2025.