Риндеркнеш опубликовал детское фото с Вашеро. Братья разыграют титул «Мастерса» в Шанхае

Комментарии

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш опубликовал детское фото с 204-м номером рейтинга ATP, представителем Монако Валантеном Вашеро. Теннисисты являются двоюродными братьями, они сыграют в матче за титул турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Фото: страница риндеркнеша в социальных сетях

«Мощность 1000», — подписал фото Риндеркнеш.

30-летний Риндеркнеш на пути к финалу одержал победы над немцем Александром Зверевым, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В полуфинале он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

26-летний Вашеро попал в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу турнира он обыграл казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.

