Риндеркнеш опубликовал детское фото с Вашеро. Братья разыграют титул «Мастерса» в Шанхае

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш опубликовал детское фото с 204-м номером рейтинга ATP, представителем Монако Валантеном Вашеро. Теннисисты являются двоюродными братьями, они сыграют в матче за титул турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Фото: страница риндеркнеша в социальных сетях
«Мощность 1000», — подписал фото Риндеркнеш.
30-летний Риндеркнеш на пути к финалу одержал победы над немцем Александром Зверевым, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В полуфинале он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.
26-летний Вашеро попал в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу турнира он обыграл казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.