Финал в Шанхае станет третьим на «Мастерсах», где сыграют теннисисты без посева

Финальный матч «Мастерса» в Шанхае (Китай) станет третьим с 1990 года среди турниров в этой категории, где встретятся два игрока без посева. Первые два матча прошли в Гамбурге-1996 и Париже-2003. Об этом сообщает OptaAce.
В решающем матче в Шанхае встретятся 54-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP, представителль Монако Валантен Вашеро. Теннисисты являются двоюродными братьями.
30-летний Риндеркнеш на пути к финалу одержал победы над немцем Александром Зверевым, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В полуфинале он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.
26-летний Вашеро попал в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу турнира он обыграл казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.
