Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Финал в Шанхае станет третьим на «Мастерсах», где сыграют теннисисты без посева

Финал в Шанхае станет третьим на «Мастерсах», где сыграют теннисисты без посева
Аудио-версия:
Комментарии

Финальный матч «Мастерса» в Шанхае (Китай) станет третьим с 1990 года среди турниров в этой категории, где встретятся два игрока без посева. Первые два матча прошли в Гамбурге-1996 и Париже-2003. Об этом сообщает OptaAce.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
1 2 3
         
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

В решающем матче в Шанхае встретятся 54-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP, представителль Монако Валантен Вашеро. Теннисисты являются двоюродными братьями.

30-летний Риндеркнеш на пути к финалу одержал победы над немцем Александром Зверевым, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В полуфинале он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

26-летний Вашеро попал в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу турнира он обыграл казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Фото
Риндеркнеш опубликовал детское фото с Вашеро. Братья разыграют титул «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android