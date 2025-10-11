Симакин: надо улучшать свою игру к концу года, чтобы были шансы попасть в Австралию

256-я ракетка мира 21-летний российский теннисист Илья Симакин оценил свой сезон, а также высказался о планах на ближайшее будущее.

— Как ты оцениваешь сейчас свой сезон? Как он развивается в личном плане? Потому что про сборную потом тоже хочется спросить.

— В личном плане начало сезона было лучше, а вот середина и то, что сейчас — не сказал бы, что прямо плохо, но и не сказал бы, что прямо хорошо. Надо где-то прибавлять, надо где-то улучшать свою игру к концу года, чтобы были шансы попасть в Австралию.

— Значит, всё-таки цель попасть ближе к топ-200 у тебя есть, судя по теперешнему рейтингу. Что будешь делать, если, допустим, будешь недобирать что-то по очкам из запланированного?

— Ну, сейчас буду играть челленджеры, не такие сильные по составу, как тут. Так что на них у меня чуть побольше будет шансов набрать очков. И нужно сыграть хорошо, чтобы попасть туда, доказать, что это неслучайно, — сказал Симакин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.