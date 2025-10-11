Илья Симакин рассказал, что в своей игре хотел бы равняться на Роджера Федерера

256-я ракетка мира 21-летний российский теннисист Илья Симакин рассказал, что по подаче и игре у сетки хотел бы равняться на 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерара.

— Ты высокий парень (по данным ATP, рост Симакина — 193 см. — Прим. «Чемпионата») с неплохой подачей, как кажется со стороны. Как ты сам свой стиль игры опишешь? За счёт чего обыгрываешь соперников?

— Главное — это подача, первый удар — и идти вперёд, давить на соперника, идти к сетке и уже там выигрывать. Иногда могу и побегать на задней линии, когда нужно — когда, допустим, брейк-пойнты какие-нибудь, могу и сзади постоять чуть-чуть, подержать мяч.

— Но ведь выходы к сетке — это призыв соперника к контратаке. Часто ли тебя ловят на обводящих ударах? Сбивает ли это твой пыл?

— Такое бывает, да. Частенько они меня обводят, но я тоже буду улучшать игру у сетки, улучшать свою подачу и удар справа.

— А есть какой-то ориентир для тебя? На кого ты хотел бы по этим ударам равняться? По подаче, по выходу к сетке?

— Мне нравится, как Федерер играл. Он тоже подавал, тоже шёл вперёд, он у сетки классно играл. Вот я бы такую игру себе хотел.

— А много его матчей видел?

— Вживую — нет, а на видео очень много, да. Ролики с ним часто попадаются везде в интернете. И я всегда смотрю его, — сказал Симакин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.