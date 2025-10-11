Скидки
Теннис Новости

«Хочу, чтобы наши были в топе». Илья Симакин — о теннисистах, за которых болеет

«Хочу, чтобы наши были в топе». Илья Симакин — о теннисистах, за которых болеет
256-я ракетка мира 21-летний российский теннисист Илья Симакин рассказал, за кем из современных теннисистов он наблюдает больше всего, а также высказался о желании провести спарринги с топовыми игроками.

— Из современных ребят за кем ты больше всего наблюдаешь, смотришь, за кого переживаешь?
— Хороший вопрос. Хочу, чтобы наши были в топе. За наших болею. А так, не знаю, особо нет таких уже.

— Удавалось ли тебе с кем-то из наших топов проводить спарринги или попадать на какие-то совместные сборы?
— Нет, хотя я спрашивал, но пока — нет. Не было такой возможности. А так был бы рад, — сказал Симакин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

