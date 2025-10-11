Скидки
«Думаю, у меня будет такая возможность». Симакин — о желании сыграть на Кубке Дэвиса

«Думаю, у меня будет такая возможность». Симакин — о желании сыграть на Кубке Дэвиса


256-я ракетка мира 21-летний российский теннисист Илья Симакин высказался о желании сыграть на Кубке Дэвиса в составе сборной России.

— Получается, что сейчас ты идёшь пятым в рейтинге ATP среди наших теннисистов. Если когда-то Россию вернут на Кубок Дэвиса, есть желание пробиться в сборную?
— Да, конечно. Я бы сыграл на Кубке Дэвиса, сыграл на Олимпиаде. Главное – сейчас чуть-чуть подняться повыше. И думаю, у меня будет такая возможность, — сказал Симакин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса.

