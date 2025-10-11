«Ватануки играл агрессивно». Симакин — о матчах с игроками, которые были в топ-100

256-я ракетка мира 21-летний российский теннисист Илья Симакин рассказал, что взял на заметку в матчах с теннисистами, которые были в топ-100 мирового рейтинга.

— Кстати, ты уже сам играл с теннисистами, которые были в топ-100. Допустим, Руусувуори или Ватануки. Как они тебе показались, что у них такого, что тебе нужно взять на заметку?

— С Руусувуори особо не было понятно, потому что он после травм, не в такой хорошей форме был, а Ватануки играл агрессивно. И на второй подаче играл агрессивно, и даже когда вышли из подачи, то всё равно играл агрессивно. Поэтому я бы тоже так хотел, — сказал Симакин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.