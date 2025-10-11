Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ватануки играл агрессивно». Симакин — о матчах с игроками, которые были в топ-100

«Ватануки играл агрессивно». Симакин — о матчах с игроками, которые были в топ-100
Комментарии

256-я ракетка мира 21-летний российский теннисист Илья Симакин рассказал, что взял на заметку в матчах с теннисистами, которые были в топ-100 мирового рейтинга.

— Кстати, ты уже сам играл с теннисистами, которые были в топ-100. Допустим, Руусувуори или Ватануки. Как они тебе показались, что у них такого, что тебе нужно взять на заметку?
— С Руусувуори особо не было понятно, потому что он после травм, не в такой хорошей форме был, а Ватануки играл агрессивно. И на второй подаче играл агрессивно, и даже когда вышли из подачи, то всё равно играл агрессивно. Поэтому я бы тоже так хотел, — сказал Симакин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
«Хотел бы игру как у Федерера». Российский теннисист — про дебют на турнире ATP
Эксклюзив
«Хотел бы игру как у Федерера». Российский теннисист — про дебют на турнире ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android