«Сыграть «Большой шлем» и попасть в топ-50». Симакин — о глобальных мечтах в теннисе

256-я ракетка мира 21-летний российский теннисист Илья Симакин назвал свою глобальную теннисную мечту.

— Ты говорил, что у тебя ближайшая цель — пробиться в квалификацию Australian Open, а есть какая-то глобальная теннисная мечта?

— Ну, конечно, сыграть «Большой шлем» — об этом очень мечтаю, ну и ещё — попасть в топ-50. Это вот мои две главные мечты, — сказал Симакин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Илья Симакин дебютирует на турнире ATP. На соревнованиях в Алма-Ате он был единственным россиянином в квалификации, в упорной борьбе он проиграл французу Юго Бланше (3:6, 7:6, 6:7).