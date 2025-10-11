Скидки
«Не то, что я хотела». Соболенко опубликовала пост после поражения в 1/2 финала в Ухане

«Не то, что я хотела». Соболенко опубликовала пост после поражения в 1/2 финала в Ухане
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Ухань. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 13:50 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 2
2 		6 7 7
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Вот и всё на Wuhan Open. Не то, что я хотела, однако благодарна за проведённое здесь время. Спасибо болельщикам за поддержку и за то, что этот стадион ощущался как дом», — написала Соболенко в социальных сетях.

В полуфинальном матче Соболенко уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (2:7). Арина является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая не выступала в Ухане в этом году.

