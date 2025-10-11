«Не то, что я хотела». Соболенко опубликовала пост после поражения в 1/2 финала в Ухане

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

«Вот и всё на Wuhan Open. Не то, что я хотела, однако благодарна за проведённое здесь время. Спасибо болельщикам за поддержку и за то, что этот стадион ощущался как дом», — написала Соболенко в социальных сетях.

В полуфинальном матче Соболенко уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (2:7). Арина является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая не выступала в Ухане в этом году.