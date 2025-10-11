Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вашеро и Риндеркнеш — второй и третий игроки вне топ-20, кто вышел в финал Шанхая

Вашеро и Риндеркнеш — второй и третий игроки вне топ-20, кто вышел в финал Шанхая
Комментарии

54-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP, представитель Монако Валантен Вашеро — второй и третий игроки, которые не входят в топ-20 мирового рейтинга и вышли в финал «Мастерса» в Шанхае (Китай), с момента начала проведения этого турнира в 2009 году. Первым был Жиль Симон в 2014 году, когда занимал 29-е место в рейтинге ATP.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
1 2 3
         
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

30-летний Риндеркнеш на пути к финалу одержал победы над немцем Александром Зверевым, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В полуфинале он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

26-летний Вашеро попал в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу турнира он обыграл казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Финал в Шанхае станет третьим на «Мастерсах», где сыграют теннисисты без посева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android