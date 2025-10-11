Вашеро и Риндеркнеш — второй и третий игроки вне топ-20, кто вышел в финал Шанхая
54-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш и 204-й номер рейтинга ATP, представитель Монако Валантен Вашеро — второй и третий игроки, которые не входят в топ-20 мирового рейтинга и вышли в финал «Мастерса» в Шанхае (Китай), с момента начала проведения этого турнира в 2009 году. Первым был Жиль Симон в 2014 году, когда занимал 29-е место в рейтинге ATP.
30-летний Риндеркнеш на пути к финалу одержал победы над немцем Александром Зверевым, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В полуфинале он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.
26-летний Вашеро попал в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу турнира он обыграл казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.
