Федерер возглавил рейтинг голосования болельщиков Зала теннисной славы, Кузнецова — третья

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг болельщиков Международного зала теннисной славы 2026 года. Второе место занял аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Россиянка Светлана Кузнецова замкнула тройку. Об этом сообщает официальный сайт Зала теннисной славы.

Помимо болельщиков, проголосует группа, состоящая из теннисных журналистов, историков и членов Зала славы. Победа в голосовании болельщиков принесёт Федереру дополнительные три процентных пункта к его общему результату. Дель Потро получит два дополнительных процентных пункта, а Кузнецова — один дополнительный процентный пункт. Для избрания в Зал славы кандидат должен получить не менее 75% голосов по итогам объединённого голосования.