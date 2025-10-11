Скидки
Федерер возглавил рейтинг голосования болельщиков Зала теннисной славы, Кузнецова — третья

Федерер возглавил рейтинг голосования болельщиков Зала теннисной славы, Кузнецова — третья
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг болельщиков Международного зала теннисной славы 2026 года. Второе место занял аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Россиянка Светлана Кузнецова замкнула тройку. Об этом сообщает официальный сайт Зала теннисной славы.

Помимо болельщиков, проголосует группа, состоящая из теннисных журналистов, историков и членов Зала славы. Победа в голосовании болельщиков принесёт Федереру дополнительные три процентных пункта к его общему результату. Дель Потро получит два дополнительных процентных пункта, а Кузнецова — один дополнительный процентный пункт. Для избрания в Зал славы кандидат должен получить не менее 75% голосов по итогам объединённого голосования.

«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
