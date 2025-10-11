Стала известна сетка турнира в Нинбо, где сыграет Мирра Андреева и другие россиянки

Стала известна сетка турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), где первой сеяной является 18-летняя россиянка пятая ракетка мира Мирра Андреева. Теннисистка начнёт свой путь к трофею со второго круга. Она встретится с победительницей матча между Эммой Радукану (Великобритания) и Чжу Линь (Китай). Также на турнире в Нинбо выступят россиянки — Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

Фото: wta

Турнир WTA-500 в Нинбо, возможные четвертьфиналы по посеву:

Мирра Андреева (Россия) — Диана Шнайдер (Россия);

Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия);

Клара Таусон (Дания) — Елена Рыбакина (Казахстан);

Белинда Бенчич (Швейцария) — Жасмин Паолини (Италия).

Напомним, в гонке на Итоговый турнир — 2025 Мирра Андреева идёт на седьмой позиции. Её также могут подвинуть Паолини и Рыбакина при успешном выступлении на дальнейших турнирах.