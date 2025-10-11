Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира в Нинбо, где сыграет Мирра Андреева и другие россиянки

Стала известна сетка турнира в Нинбо, где сыграет Мирра Андреева и другие россиянки
Аудио-версия:
Комментарии

Стала известна сетка турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), где первой сеяной является 18-летняя россиянка пятая ракетка мира Мирра Андреева. Теннисистка начнёт свой путь к трофею со второго круга. Она встретится с победительницей матча между Эммой Радукану (Великобритания) и Чжу Линь (Китай). Также на турнире в Нинбо выступят россиянки — Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

Фото: wta

Турнир WTA-500 в Нинбо, возможные четвертьфиналы по посеву:

Мирра Андреева (Россия) — Диана Шнайдер (Россия);

Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия);

Клара Таусон (Дания) — Елена Рыбакина (Казахстан);

Белинда Бенчич (Швейцария) — Жасмин Паолини (Италия).

Напомним, в гонке на Итоговый турнир — 2025 Мирра Андреева идёт на седьмой позиции. Её также могут подвинуть Паолини и Рыбакина при успешном выступлении на дальнейших турнирах.

Материалы по теме
«Мирра создана для великих побед». Теннисный мир поддержал россиянку после срыва в Ухане
«Мирра создана для великих побед». Теннисный мир поддержал россиянку после срыва в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android