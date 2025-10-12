Медведев: не представляю, как буду играть на турнире в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил о накопившейся усталости после поражения в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Шанхае. В поединке за выход в финал он проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

— Как сейчас не загрустить, потому что отличная азиатская серия, отличный турнир… Здесь ты был наконец-то доволен своим теннисом. И что больше сейчас — перекрывает грусть от поражения или всё-таки больше позитива?

— Если быть совершенно честным, я так устал, что у меня ни грусти, ни радости нет. Не представляю, как буду в Алма-Ате играть, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Далее Медведев сыграет на турнире в Алма-Ате. Действующим чемпионом соревнований является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Канады Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.