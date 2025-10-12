Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: не представляю, как буду играть на турнире в Алма-Ате

Медведев: не представляю, как буду играть на турнире в Алма-Ате
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил о накопившейся усталости после поражения в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Шанхае. В поединке за выход в финал он проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

— Как сейчас не загрустить, потому что отличная азиатская серия, отличный турнир… Здесь ты был наконец-то доволен своим теннисом. И что больше сейчас — перекрывает грусть от поражения или всё-таки больше позитива?
— Если быть совершенно честным, я так устал, что у меня ни грусти, ни радости нет. Не представляю, как буду в Алма-Ате играть, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Далее Медведев сыграет на турнире в Алма-Ате. Действующим чемпионом соревнований является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Канады Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Материалы по теме
«Я так устал, что у меня ни грусти, ни радости». Медведев — о горьком поражении в Шанхае
Эксклюзив
«Я так устал, что у меня ни грусти, ни радости». Медведев — о горьком поражении в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android