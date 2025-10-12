Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Заставил Монако гордиться». Джокович пожелал Вашеро удачи в финале турнира в Шанхае

«Заставил Монако гордиться». Джокович пожелал Вашеро удачи в финале турнира в Шанхае
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович опубликовал пост после поражения в полуфинале «Мастерса» в Шанхае, где пожелал удачи представителю Монако Валантену Вашеро. В 1/2 финала Новак проиграл Валантену со счётом 3:6, 4:6.

«Шанхай, ты всегда будешь в моём сердце. Спасибо за всё, что ты сделал. И, Валантен, это твой момент. Ты сыграл невероятно и заставил Монако гордиться тобой. Удачи в финале», — написал Джокович в социальных сетях.

В решающем матче в Шанхае Вашеро встретится со своим двоюродным братом Артуром Риндеркнешем из Франции. Джокович далее выступит на «Мастерсе» в Париже (Франция).

Материалы по теме
Новак Джокович впервые в карьере проиграл два матча подряд против игроков вне топ-200
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android