«Заставил Монако гордиться». Джокович пожелал Вашеро удачи в финале турнира в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович опубликовал пост после поражения в полуфинале «Мастерса» в Шанхае, где пожелал удачи представителю Монако Валантену Вашеро. В 1/2 финала Новак проиграл Валантену со счётом 3:6, 4:6.

«Шанхай, ты всегда будешь в моём сердце. Спасибо за всё, что ты сделал. И, Валантен, это твой момент. Ты сыграл невероятно и заставил Монако гордиться тобой. Удачи в финале», — написал Джокович в социальных сетях.

В решающем матче в Шанхае Вашеро встретится со своим двоюродным братом Артуром Риндеркнешем из Франции. Джокович далее выступит на «Мастерсе» в Париже (Франция).