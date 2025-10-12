Борис Беккер отреагировал на неожиданный выход Вашеро в финал «Мастерса» в Шанхае

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на неожиданный выход в финал «Мастерса» в Шанхае 204-й ракетки мира, представителя Монако Валантена Вашеро, который в полуфинале обыграл легендарного серба Новака Джоковича — 6:3, 6:4.

«Невероятная история», — написал Беккер, отреагировав на то, что Вашеро заработает как минимум $ 598 тыс. призовых за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Это уже больше, чем все его призовые за карьеру до этих соревнований ($ 594 тыс.).

«Ты всё равно показал свой класс», — написал ещё один пост Беккер, обратившись к Новаку Джоковичу.

26-летний Вашеро попал в основную сетку соревнований через квалификацию, по ходу турнира он обыграл казахстанца Александра Бублика, датчанина Хольгера Руне, легендарного серба Новака Джоковича.