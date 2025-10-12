«Не помню такого в мужском теннисе». Симон — о финале «Мастерса» в Шанхае между братьями

Экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о финалистах турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче за титул сыграют двоюродные братья — француз Артур Риндеркнеш и представитель Монако Валантен Вашеро.

«Это безумие. Не помню такого невероятного финала в мужском теннисе. Поздравляем Артура и Валантена с выдающимся выступлением на этом турнире. Пусть победит сильнейший», — написал Симон на своей странице в социальных сетях.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который завершил своё выступление на турнире этого года в третьем круге.