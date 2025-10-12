Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не помню такого в мужском теннисе». Симон — о финале «Мастерса» в Шанхае между братьями

«Не помню такого в мужском теннисе». Симон — о финале «Мастерса» в Шанхае между братьями
Комментарии

Экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о финалистах турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче за титул сыграют двоюродные братья — француз Артур Риндеркнеш и представитель Монако Валантен Вашеро.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
1 2 3
         
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Это безумие. Не помню такого невероятного финала в мужском теннисе. Поздравляем Артура и Валантена с выдающимся выступлением на этом турнире. Пусть победит сильнейший», — написал Симон на своей странице в социальных сетях.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который завершил своё выступление на турнире этого года в третьем круге.

Материалы по теме
«Такого финала не было никогда». Кузены поразили теннисный мир выносом Медведева и Новака
«Такого финала не было никогда». Кузены поразили теннисный мир выносом Медведева и Новака
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android