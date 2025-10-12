После поражения Медведева произошло редкое достижение на турнирах серии «Мастерс»
Победа француза Артура Риндеркнеша над Даниилом Медведевым стала 23-й на «Мастерсе» в Шанхае в этом году, когда игроки выигрывали матч, уступив в первом сете (включая случаи снятия соперников). С 1990 года больше подобных случаев на одном турнире уровня ATP Masters 1000 было только в Майами, сообщает OptaAce в социальной сети X.
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Напомним, Медведев проиграл Риндеркнешу (54-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Медведев выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11.
В финале шанхайского «Мастерса» Риндеркнеш сыграет со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро, который представляет Монако.
