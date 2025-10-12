Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

После поражения Медведева произошло редкое достижение на турнирах серии «Мастерс»

После поражения Медведева произошло редкое достижение на турнирах серии «Мастерс»
Комментарии

Победа француза Артура Риндеркнеша над Даниилом Медведевым стала 23-й на «Мастерсе» в Шанхае в этом году, когда игроки выигрывали матч, уступив в первом сете (включая случаи снятия соперников). С 1990 года больше подобных случаев на одном турнире уровня ATP Masters 1000 было только в Майами, сообщает OptaAce в социальной сети X.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Напомним, Медведев проиграл Риндеркнешу (54-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Медведев выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11.

В финале шанхайского «Мастерса» Риндеркнеш сыграет со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро, который представляет Монако.

Материалы по теме
«Такого финала не было никогда». Кузены поразили теннисный мир выносом Медведева и Новака
«Такого финала не было никогда». Кузены поразили теннисный мир выносом Медведева и Новака
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android