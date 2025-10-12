Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камилла Рахимова проиграла китаянке в финале квалификации турнира WTA-500 в Нинбо

Камилла Рахимова проиграла китаянке в финале квалификации турнира WTA-500 в Нинбо
Комментарии

90-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в основную сетку на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале квалификации она потерпела поражение от китаянки Ханьюй Го (189-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 5:7.

Матч продолжался 3 часа 10 минут. За это время Рахимова выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Го шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Турнир в Нинбо пройдёт с 13 по 19 октября. В прошлогоднем финале австралийка Дарья Касаткина обыграла россиянку Мирру Андрееву.

Материалы по теме
Мирра идёт на Диану в 1/4 финала своего последнего турнира до Итогового. Обзор сетки Нинбо
Мирра идёт на Диану в 1/4 финала своего последнего турнира до Итогового. Обзор сетки Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android