Определилась сетка турнира ATP-250 в Алма-Ате, где сыграют Хачанов и Медведев

Комментарии

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который состоится с 13 по 19 октября. На соревнованиях сыграют два российских теннисиста — Карен Хачанов (первый сеяный) и Даниил Медведев (2). Они оба пропустят первый круг и начнут соревнования со второго круга.

Сетка турнира в Алма-Ате

Теннис. Турнир ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Карен Хачанов (Россия, 1) — Корентен Муте (Франция, 8);
  • Лучано Дардери (Италия, 4) — Алекс Михельсен (США, 6);
  • Габриэль Диалло (Канада, 7) — Флавио Коболли (Италия, 3);
  • Брэндон Накашима (США, 5) — Даниил Медведев (Россия, 2).

Действующим чемпионом турнира в Алма-Ате является Карен Хачанов.

