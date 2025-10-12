Определилась сетка турнира ATP-250 в Алма-Ате, где сыграют Хачанов и Медведев

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который состоится с 13 по 19 октября. На соревнованиях сыграют два российских теннисиста — Карен Хачанов (первый сеяный) и Даниил Медведев (2). Они оба пропустят первый круг и начнут соревнования со второго круга.

Теннис. Турнир ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Возможные четвертьфиналы по посеву:

Карен Хачанов (Россия, 1) — Корентен Муте (Франция, 8);

Лучано Дардери (Италия, 4) — Алекс Михельсен (США, 6);

Габриэль Диалло (Канада, 7) — Флавио Коболли (Италия, 3);

Брэндон Накашима (США, 5) — Даниил Медведев (Россия, 2).

Действующим чемпионом турнира в Алма-Ате является Карен Хачанов.