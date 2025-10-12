Скидки
Пловец Чеккон отреагировал на обвинения в зависти к доходам Синнера

Олимпийский чемпион по плаванию 2024 года итальянец Томас Чеккон прокомментировал ситуацию касаемо сравнения денежных призовых в плавании и теннисе на примере соотечественника, второй ракетки мира теннисиста Янника Синнера. Ранее Чеккон был обвинён в зависти к доходам Синнера.

– Кстати, о деньгах, Вас обвиняют в зависти к заработкам Синнера.
– Это огромная ошибка. Меня спрашивали о разнице в доступности между теннисом и плаванием. То, что мы, пловцы, зарабатываем $ 15 тыс. за лучшие достижения — это факт, а не зависть. Я болею за Янника. Но из-за заголовков, лайков и кликов многое искажается и теряет смысл, – приводит слова Чеккона Corriere della Sera.

В текущем сезоне Янник Синнер завоевал три победных титула (Australian Open, Уимблдон и China Open) и сыграл в нескольких финалах. Суммарно за сезон теннисист заработал более $ 12 млн.

